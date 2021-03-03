من داخل الجيم .. ميرنا نور الدين تخطف قلوب متابعيها بإطلالة رياضية

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية " الاستوري" علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميرنا نور الدين في الصورة بإطلالة رياضية باللون الاسود تبرز رشاقتها من داخل الجيم بعدما كانت تقوم بالتدريبات الرياضية.





يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.



