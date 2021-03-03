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فن

من داخل الجيم .. ميرنا نور الدين تخطف قلوب متابعيها بإطلالة رياضية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:47 ص
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران
شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية " الاستوري" علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت ميرنا نور الدين في الصورة بإطلالة رياضية باللون الاسود تبرز رشاقتها من داخل الجيم بعدما كانت تقوم بالتدريبات الرياضية.

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وشاركت ميرنا نور الدين في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" الذي تم عرضه مؤخرا. الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.
من داخل الجيم .. ميرنا نور الدين تخطف قلوب متابعيها بإطلالة رياضية
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