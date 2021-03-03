مصطفى الفقي : بايدن يعلم أن تدهور العلاقات مع السعودية ليس في صالحه .. فيديو

قال الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي ، إن أقوى علاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط هي علاقتها مع السعودية لافتا ان المملكة العربية السعودية هي صديق تقليدي للولايات المتحدة وأن بايدن في علاقته معها يخرج عن النص بسبب موقف أو آخر ويجب عليه مراجعة ذلك .
وأضاف مصطفي الفقي خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي "إم بي سي مصر": لا أتوقع بأن بايدن سيستمر فيما يقوم به مع السعودية طويلا لأنه يعلم أن أي مخاطر مع المملكة العربية السعودية لن يكون في صالحه لأن السعودية مثلها كمثل مصر تماما، فهي دولة محورية ولها قيمة كبيرة في المنطقة .
وأوضح الفقي : ما يقوم به بايدن الآن هو رغبة منه في محو سياسات ترامب وليس لخلق سياسات جديدة، مؤكدا أن ما مضي لم يكن سليما أو مقبولا ولكن لا يجب أن يصل بايدن لمرحلة التوتر بين الرياض وواشنطن .