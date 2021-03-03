ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي على وولفرهامبتون

فاز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون ألبيون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ديندانكور أحرز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 16، بعد فشله في إبعاد تمريرة رياض محرز.





وفي الدقيقة 44، ألغى حكم المباراة هدفًا لمانشستر سيتي عن طريق لابورت، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزنز بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، عادل كوادي النتيجة لـ ولفرهامبتون في الدقيقة 61.





وأحرز جابريال خيسوس الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 80، أعقبه رياض محرز بالهدف الثالث في الدقيقة 90 قبل أن يعود خيسوس ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 93.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 65 في المركز الأول، وتوقف رصيد ولفز للنقطة 34 في المركز الثاني عشر.