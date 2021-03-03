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فن

رانيا فريد شوقي تنعي والدة رضوى الشربيني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:47 ص
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
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محمد بدران
نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله، وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني".

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني،: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضافت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

وكشفت الإعلامية رضوى الشربيني، موعد صلاة الجنازة على والدتها، حيث كتبت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية".
رانيا فريد شوقي تنعي والدة رضوى الشربيني
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