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رياضة

اتحاد الكرة يكرم أعضاء مجلس النواب الرياضيين.. اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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يسري غازي
يُكرّم الاتحاد المصري لكرة القدم، أعضاء مجلس النواب من الوسط الكروي، فى تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، في مقر الجبلاية بالجزيرة.

وسبق لمسئولي اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، الإعلان عن تأجيل حفل التكريم، من السبت الماضى، إلى اليوم؛ نظرًا لظروف بعض النواب التي حالت دون إقامته.

ويمثل الرياضيون فى مجلس النواب كلٌ من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وآيه مدني. 

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة أحمد مجاهد قررت تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

كما قرّرت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.
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