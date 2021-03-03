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رياضة

رئيس اتحاد اليد السابق : لن أترشح في الانتخابات القادمة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد خالد حمودة، رئيس اتحاد كرة اليد السابق، أن إيقاف هشام نصر، الرئيس الحالي، من قبل الاتحاد الدولي لليد ليس لسبب شخصي كما يتردد ولكنه بسبب خطأ ارتكبه وعوقب عليه.

وأضاف حمودة في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه لا يجوز الزج باسم مصر في هذه العقوبة، حيث أن هشام نصر نفسه اعترف بارتكابه خطأ ولذلك عليه تحمل عقوبة خطأه الشخصي حيث أن مصر بعيدة تماما عن هذه المسألة.

وعن تصريحات رئيس اتحاد اليد "الموقوف" بان إيقافه لا علاقة بالانتخابات، قال حمودة إن هذا كلام لا أساس له من الصحة قائلا :"عيب" أن يقال شيء كهذا حيث أنه يعد تشويه لكرة اليد في مصر ولا يصح أن يتردد مثل هذا الكلام المشين.

وأشار حمودة الي أن هناك كوادر كثيرة في مصر تستطيع أن تقود اتحاد كرة اليد وعلي هشام نصر أن يراجع نفسه في هذه التصريحات وألا يشوه صورة كرة اليد المصرية بسبب إيقافه على خطأ شخصي صادر منه.

وكشف حمودة عن قراره بخوض انتخابات كرة اليد المقبلة بأنه لم يفكر في هذا الأمر اطلاقا حيث أنه وجد راحته في البعد عن المناصب الرسمية في كرة اليد ويفضل ان يستمر هكذا كمشاهد لها من بعيد.
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