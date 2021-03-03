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منوعات

بسبب التكدس على سلم الخروج.. سقوط 7 طلاب بعد خروجهم من الامتحان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
التقط أحدهم بعض الصور التي وثق بها لحظة سقوط 7 طلاب من فوق سلم جامعة إلتو في دولة بوليفيا بعد خروجهم من الامتحان وتكدسهم على السلم.


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الشباب التقط صور لطلاب جامعة إلتو في بوليفيا وهم يسقطون من فوق ارتفاع كبير في الجامعة عقب تكدسهم على السلم، ولم يكن أحد منهم يعلم أن الحديد المثبت على جانبي السلم قد يقع في أي لحظة بسبب الضغط عليه والتكدس.


فوجئ الطلاب بسقوط 7 من أصدقائهم الذين كانوا يقفون على طرف السلم بالقرب من السور الحديدي، بعد أن ضغطوا بقوة على السور، فلم يتوقع أحد منهم أنه رقيق ولن يتحمل ذلك الضغط.


ساد الحزن ارجاء جامعة إلتو بعد وفاة 7 من الطلاب عقب خروجهم من الامتحان، وقامت إدارة الجامعة بإرسال برقيات لأسر هؤلاء الطلاب، وأكدوا أنهم سيقومون بعملية تطوير لذلك السور واستبدال ذلك النوع من الحديد بنوع أقوى حتى لا تتكرر تلك الكارثة. 
بسبب التكدس على سلم الخروج.. سقوط 7 طلاب بعد خروجهم من الامتحان
بسبب التكدس على سلم الخروج.. سقوط 7 طلاب بعد خروجهم من الامتحان
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