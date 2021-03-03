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شاهد| شـارع عمـاد الديـن.. تاريـخ وفـن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:07 ص
شارع عماد الدين
شارع عماد الدين
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، تقريرا باسم "شارع عماد الدين تاريخ من الإبداع والفن وقلب القاهرة النابض"، على مدى العصور، والذي كان شاهدا على عدد من الأعمال الفنية وعمالقة الفن. 


 وأوضح التقرير المذاع أن شارع "عماد الدين" يسمى شارع الفن في وسط البلد في القاهرة، ويشبه إلى حد كبير شارع "برودواى" في نيويورك، وحي "وست إند" في لندن، وحى "البوليفار" في باريس، حيث يبلغ طوله 2.5 كم.


وسلط التقرير الضوء على الشارع الذي يمتد من شمال شارع رمسيس وجنوبه فى منطقة عابدين ويستمر من خلال ميدان الأزبكية وميدان مصطفى كامل، ويسمى الجزء الجنوبى من الشارع محمد فريد على اسم الكاتب المشهور المدافع عن الاستقلال والذى توفى سنة 1919.


 كما سلط التقرير الضوء على ميدان سوارس القديم، أحد ميادين الشارع، والمسمى الآن ميدان مصطفى كامل، وجميع الشوارع المحيطة بشارع عماد الدين مسماة بأسماء الفنانين، فهناك شارع نجيب الريحانى، وشارع زكريا أحمد، وشارع على الكسار، وشارع سيد درويش.


 جدير بالذكر أن شارع عماد الدين على اسم الشيخ الذي يوجد له ضريح بالقرب من تقاطع الشارع مع شارع الشيخ ريحان، وعليه كتابة تسجل تاريخ 1616.


واليوم يوجد فى شارع عماد الدين مسرح واحد وست دور سينما مفتوحة للجمهور: سينما ليدو - سينما كريم - سينما كوزموس - سينما بيجال - سينما كايروبالاس - سينما ديانا - مسرح الريحانى، وأربع دور سينما وثلاثة مسارح مغلقة: "سينما ريتز - سينما مصر - سينما كايرو - مسرح مصر بالاس - مسرح محمد فريد - مسرح ومركز الحاروقى الثقافى"، كما يوجد به العديد من القهاوي، ومنها :  قهوة ريتس وقهوة بيرس وقهوة عماد الدين وقهوة بعرة وقهوة زيزو  وقهوة أم كلثوم.




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