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تعليم

وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة أسوان يطمئن على سير الامتحانات.. شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:21 ص
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
قام الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بمتابعة وتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للاطمئنان على سير العملية الامتحانية داخل أروقة كلية التجارة بمجمع أبوالريش برفقة الدكتور مصطفي حسيب عميد الكلية ووكلاء الكلية .

وقد أكد الدكتور أحمد غلاب أن إدارة الجامعة تواصل الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة المشاكل الخاصة بأبنائنا الطلاب أولا بأول من خلال التواصل المباشر معهم .

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وأضاف أحمد غلاب بأن الجامعة تعمل علي  تسخير كافة إمكانياتها ، مع تقديم الخدمات الطبية لتهيئة البيئة الآمنة والمناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء الامتحانات حيث يبلغ إجمالي طلاب جامعة أسوان بمختلف كلياتها 29 ألف طالب وطالبة يؤدون أعمال الامتحانات بداية من يوم السبت الماضي الموافق 27 فبراير 2021.

وأكد رئيس جامعة أسوان علي أهمية المتابعة اليومية من خلال لجان إدارت الأزمة المكون بمختلف الكليات والادارة المركزية لتجنب أبناءنا الطلاب من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد والقيام  بأعمال التعقيم والرش بشكل يومي ودائم .

وكان قد تلقي الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أسوان الجامعي والتي بدأت أعمال التطعيم لرئيس الجامعه والاطقم الطبيه حسب أولويه التسجيل .

كما تلقي اللقاح أيضًا الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان والدكتور عصام أبو المجد المدير العام للمستشفي الجامعي ، وبحضور الدكتور محمد مصطفي مسؤل اللقاح .

وأكد الدكتور أحمد غلاب أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية التي تحرص علي تقديم الرعاية الكاملة للجيش الأبيض .

وذكر أحمد غلاب أنه تم تسجيل لقاح سينوفارم الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية، وأن لقاح سينوفارم الصيني أثبت فاعلية في التجارب الأكلينيكية تصل إلى نسبة 89% وفي إنتاج أجسام مضادة و 99% حماية من الإصابة و 100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة .
وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة أسوان يطمئن على سير الامتحانات.. شاهد
وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة أسوان يطمئن على سير الامتحانات.. شاهد
وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة أسوان يطمئن على سير الامتحانات.. شاهد
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