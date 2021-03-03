محافظ أسيوط: استلام مدرسة نزلة العوامر بديروط ووحدتي طب الأسرة بكودية الإسلام وجحدم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استلام مدرسة نزلة العوامر التابعة لمركز ديروط على أن تدخل الخدمة عقب الانتهاء من تجهيزها لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب وحل مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول وتخفيف العبء عن الطلاب في الانتقال إلى مدارس بعيدة عن مناطق سكنهم.





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وأضاف محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من الاستلام الابتدائي لعملية الاحلال الكلي لوحدة طب أسرة كودية الإسلام بمركز ديروط بالإضافة إلى استلام وحدة طب الأسرة بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاع الصحي موضحًا أن تلك المشروعات تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن خطة الدولة والمنفذة بـ 150 قرية أكثر احتياجًا على مستوى المحافظة تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.













وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتدعيم جهود هيئة الأبنية التعليمية بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وتذليل العقبات لإقامة مدارس ووحدة طب الأسرة جديدة وإحلال وتجديد آخرى قائمة بالفعل خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا للعمل علي الارتقاء بالعملية التعليمية والانتهاء منها وتسليمها في الموعد الزمني المحدد له لافتًا إلى استمرار جولاته التفقدية لهذه المشروعات للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل وتذليل العقبات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







