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محافظات

محافظ الشرقية يكلف بإعداد تصور لمسارات مرورية جديدة بمنطقتي الغشام والقومية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير وتجميل منطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق والتي شملت الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والقواعد الخرسانية وتبليط الأرصفة ببلاط الإنترلوك وإنشاء بلدورات جديدة، بالإضافة إلى أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتقسيم المنطقة إلى حدائق ومتنزهات وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة لقاطني المنطقة للإستراحة وغرس أعمدة إنارة جديدة وإنشاء نافورة لإضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة.

 

كما حرص المحافظ على تفقد الشوارع الجانبية المتفرعة من منطقة القناطر التسعة والتي تم رصفها ببلاط الإنترلوك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل المناطق العشوائية والشوارع الضيقة التي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

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انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بشارع ترعة القنايات ومنطقة موقف المنصورة وشارع الغشام وميدان القومية بمدينة الزقازيق ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس حي ثان برفع الإشغالات من الشوارع وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف مؤكدًا أنه من حق المواطن أن يجد رصيفا يمشي عليه.

 

كلف المحافظ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع إدارة المرور بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير وإتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي.

 

كما وجه المحافظ اللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور بإعداد تصور لمسارات مرورية جديدة بمنطقتي الغشام والقومية لتخفيف حده الزحام بهما ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

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