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محافظات

محافظ الشرقية يأمر بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بطريق "أبو حماد - الزقازيق"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:12 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من على جانبي طريق أبو حماد / الزقازيق لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين وكذلك إزالة كافة الإشغالات ورفع قطع غيار السيارات المتعدي أصحابها علي حرم الطريق وتطبيق القانون على المخالفين. 

 جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم بمركز الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار ورفع السفوحة وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء. 

كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنبيه على أصحاب معارض ومراكز إصلاح السيارات بعدم التعدي على الطريق ببضاعتهم والمعدات المستخدمة في الصيانة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

كما أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق برفع كافة الإشغالات وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بشوارع المدينة وإزالة المخالف منها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطنين.
محافظ الشرقية يأمر بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بطريق "أبو حماد - الزقازيق"
محافظ الشرقية يأمر بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بطريق "أبو حماد - الزقازيق"
محافظ الشرقية يأمر بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بطريق "أبو حماد - الزقازيق"
محافظ الشرقية يأمر بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بطريق "أبو حماد - الزقازيق"
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