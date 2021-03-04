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فن

تعرف على إيرادات فيلم wonder woman 1984

الخميس 04/مارس/2021 - 12:43 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
ارتفعت حصيلة إيرادات فيلم  Wonder woman 1984  بوصولها إلى ١٦١ مليون دولار أمريكي حول العالم، بحسب ما جاء في موقع بوكس أوفيس موجو. 

وحقق wonder woman 1984 إيرادات في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى 4٣ مليونا و300 الف دولار أمريكي، اما في افريقيا وآسيا واوروبا وصل الى ١١٧ دولار أمريكي. 

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالأخص عام 1984 ، في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

Wonder Woman 1984 هو الجزء المكمل لفيلم المرأة المعجزة الذي صدر عام 2017 .

الفيلم من إخراج باتي جنكينز وتأليف جنكينز وجيف جونز وديفيد كالهام، ومن بطولة غال جادوت وكريس باين وكريستين ويج وبيدرو باسكال وكوني نيلسن وروبن رايت.

وتقع أحداث الفيلم في عام 1984 خلال الحرب الباردة حيث تواجه ديانا وحبيبها تريفور تهديد من رجال أعمال يدعى ماكسويل لورد ومرأة خارقة تسمى تشيتاه.
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