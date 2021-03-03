القومي للبحوث الفلكية ينظم ورشة عمل عن رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور جاد القاضي ورشة عمل بعنوان "رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي" وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا؛ بحضور د.هشام حسين نائب رئيس المعهد، وعدد من المهتمين بعلوم الفضاء.





أقرأ ايضا:





وخلال فعاليات الورشة استعرضت د. رشا غنيم القائم بأعمال رئيس معمل أبحاث الفضاء القدرات والإمكانات المتميزة للمعهد في أبحاث الفضاء، وأهم الأقسام والوحدات الموجودة به.





كما ألقى د.مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء محاضرة عن "الرصد البصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي" تناولت الطرق المختلفة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، مع التركيز على طريقة رصد الأقمار الصناعية باستخدام التلسكوبات البصرية، فضلا عن استعراض بعض نتائج الأرصاد عن الأقمار الصناعية، التى تم رصدها مؤخرًا باستخدام التلسكوب البصري بالقطامية.





وعلى هامش فعاليات الورشة دار نقاش مفتوح حول تقنية الرصد باستخدام الليزر واستخدام التلسكوبات البصرية، وآليات الاستفادة من إمكانيات المعهد الهائلة في خدمة خطة التنمية المستدامة في مصر 2030 .





يذكر أن المعهد افتتح محطة رصد بصري للاقمار الصناعية والحطام الفضائى داخل مرصد القطامية الفلكى 2020 ويقوم حاليًا بإنشاء محطة جديدة في حلوان لأبحاث الفضاء بالتعاون مع الصين؛ لتكون واحدة من كبريات محطات رصد الأقمار الصناعية على مستوى العالم.

وعلى مستوى التعاون العربي قام المعهد بتأسيس واستضافة الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، بهدف زيادة أواصر التعاون البحثي العربي، وتنمية الكوادر البشرية العربية في مجالات الفلك وأبحاث الفضاء، بما يخدم مصالح برامج الفضاء العربية.

وأوضحت البيانات التالية:



