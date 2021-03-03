في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سهير رمزي

تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزى بعيد ميلادها ؛ حيث إنها من مواليد عام 1946، بمحافظة بور سعيد.





اشتهرت الفنانة سهير رمزى بزيجاتها المتعددة فقامت بالزواج من الفنان إبراهيم خان، والأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات ، كما تزوجت من سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا.





كما تزوجت من الملحن حلمي بكر وكان سبب طلاقها هو تمسكها بالتمثيل، ومن بعده تزوجت الممثل محمود قابيل ، ثم تزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار.





وتزوجت الفنانة سهير رمزى من الفنان فاروق الفيشاوي، وأعلنت خطبتها من الفنان عمر الشريف ولم تتزوجه ، كما أعلنت خطبتها من يوسف شعبان.





وارتدت سهير رمزي، الحجاب واعتزلت الفن في عام 1993 ولكنها عادت للتمثيل مجددًا من خلال اشتراكها في مسلسل حبيب الروح مع الفنان مصطفى فهمي حيث جسدت شخصية زوجته وهي مرتدية الحجاب والتي أثارت طلتها الكثير من الجدل لما يعكسه حجابها من البهرجة وعدم الالتزام.



