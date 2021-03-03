بالأسماء.. ترقية 5 أعضاء بهيئة التدريس وتعيين 23 مدرسًا في طب طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بكلية الطب لكل من: أحمد السيد إبراهيم الطنطاوي وأشرف عاطف محمود محمد على، واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من منى محمد وطنى محمود وفاطمة غريب محمد خير الله والشيماء زكريا محمود على الشهاوى.

















كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس بكلية الطب لكل من: سارة عصام حسبى حمادة ونورا عبد المنعم نعمان عطية ونسمة عطية السيد زناتى وخالد نصر عبد الخالق عقل ومحمود نسيم عبد القوى شعبان وأحمد فؤاد حسين عطا حشاد وحنان مصطفى إسماعيل عبد الله وأحمد مصطفى أحمد أبو اليزيد والحسن محمد حسن السيد ومحمد سامى محمود عبد المجيد تركى وأسماء محمود عبد الحميد محمد المسيرى وإسراء عبد الفتاح محمد فتوح سرور وهبة الله أحمد محمد بدير وأحمد إبراهيم إبراهيم عيد ومحمد عزت محمد نصر الدين وهند إبراهيم إبراهيم عبد الحليم