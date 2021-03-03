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تعليم

بالأسماء.. ترقية 5 أعضاء بهيئة التدريس وتعيين 23 مدرسًا في طب طنطا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:33 م
صدى البلد
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احمد علي
وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بكلية الطب لكل من: أحمد السيد إبراهيم الطنطاوي وأشرف عاطف محمود محمد على، واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من منى محمد وطنى محمود وفاطمة غريب محمد خير الله والشيماء زكريا محمود على الشهاوى.




كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس بكلية الطب لكل من: سارة عصام حسبى حمادة ونورا عبد المنعم نعمان عطية ونسمة عطية السيد زناتى وخالد نصر عبد الخالق عقل ومحمود نسيم عبد القوى شعبان وأحمد فؤاد حسين عطا حشاد وحنان مصطفى إسماعيل عبد الله وأحمد مصطفى أحمد أبو اليزيد والحسن محمد حسن السيد ومحمد سامى محمود عبد المجيد تركى وأسماء محمود عبد الحميد محمد المسيرى وإسراء عبد الفتاح محمد فتوح سرور وهبة الله أحمد محمد بدير وأحمد إبراهيم إبراهيم عيد ومحمد عزت محمد نصر الدين وهند إبراهيم إبراهيم عبد الحليم 
ومروة أحمد فخر الدين محمد السامنجى ونسرين صبرى رضوان جمعة وأيمن محمد فؤاد عبد العزيز محمد الشيخ وياسمين إبراهيم محمد المصري ومنى عرفة عبد الظاهر ناصف وكريمان حلمى محمد السيد القصراوى ورانيا سعيد أنور عامر.
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