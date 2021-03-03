محافظ الغربية يفتتح قافلة طبية ويتابع أعمال الصرف ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن قرى مركز زفتى ستشهد نقلة نوعية في كافة الخدمات من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ صباح اليوم بقرى مركز زفتى لتفقد الأعمال الجارية ضمن المبادرة بحضور النائب أحمد يحيى عضو مجلس النواب، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.





بدأ الدكتور رحمي جولته بإطلاق فعاليات القافلة الطبية بقرية حانوت والتي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مستشفى ابن النفيس، جمعية الهلال الأحمر، جمعية قلوب أصحاء وجمعية كفر شبرا اليمن، حيث استمع المحافظ إلى الدكتور علاء الغمراوي الذي أوضح الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة لأطفال القرية والعزب المجاورة في تخصصات القلب والعظام .





وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعي لأهالي قرية نهطاي، واستمع المحافظ إلى شرحًا تفصيليًا من رئيس المدينة لأعمال الغاز الطبيعي بالقرية التي وصلت نسبة الأعمال بها إلى ٣٠ ٪، بالإضافة إلى انتهائها بقرية تفهنا العزب، وشارفت على الانتهاء بقرى الضبابشة وسندبسط.



