ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يفتتح قافلة طبية ويتابع أعمال الصرف ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن قرى مركز زفتى ستشهد نقلة نوعية في كافة الخدمات من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ صباح اليوم بقرى مركز زفتى لتفقد الأعمال الجارية ضمن المبادرة بحضور النائب أحمد يحيى عضو مجلس النواب، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.  

بدأ الدكتور رحمي جولته بإطلاق فعاليات القافلة الطبية بقرية حانوت والتي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مستشفى ابن النفيس، جمعية الهلال الأحمر، جمعية قلوب أصحاء وجمعية كفر شبرا اليمن، حيث استمع المحافظ إلى الدكتور علاء الغمراوي الذي أوضح الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة لأطفال القرية والعزب المجاورة في تخصصات القلب والعظام . 

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعي لأهالي قرية نهطاي، واستمع المحافظ إلى شرحًا تفصيليًا من رئيس المدينة لأعمال الغاز الطبيعي بالقرية التي وصلت نسبة الأعمال بها إلى ٣٠ ٪، بالإضافة إلى انتهائها بقرية تفهنا العزب، وشارفت على الانتهاء بقرى الضبابشة وسندبسط. 

كما تفقد المحافظ أعمال الصرف الصحي بقرية حنون بإجمالي أطوال ١٦ كيلو متر، حيث أوضح المهندس المشرف على الموقع أن الأعمال بدأت في فبراير الماضي وستنتهي هذا العام، حيث سيتم إنشاء محطات للصرف صحي ومحطة معالجة واحدة، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطهير المجرى المائي بقرية دهتورة.
محافظ الغربية يفتتح قافلة طبية ويتابع أعمال الصرف ضمن مبادرة حياة كريمة
محافظ الغربية يفتتح قافلة طبية ويتابع أعمال الصرف ضمن مبادرة حياة كريمة
محافظ الغربية يفتتح قافلة طبية ويتابع أعمال الصرف ضمن مبادرة حياة كريمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف 40 شارعا وطريقا بمركزي السنطة وزفتى

محافظ الغربية يتابع إنشاء مستشفى السنطة وأعمال الرصف والتطوير في زفتى وطنطا

عقد حوارا مجتمعيا مع الأهالي.. محافظ الغربية يشهد بداية أعمال توصيل الغاز بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ الغربية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة زفتى

ضمن مبادرة حياه كريمة.. إطلاق قوافل طبية مجانية بقرى زفتى.. صور

وكيل صحة الغربية يتابع أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية : فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا

مدحت شلبي : الهلال تراجع عن التعاقد مع حمادة صدقي رغم سفره للسودان

الأرصاد تكشف عن سقوط الأمطار في هذه المناطق .. تفاصيل

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

انتظروا التصعيد.. الأهلي لـ صدى البلد : لن نستكمل مباريات الموسم الماضي لدوري اليد بالقوائم القديمة

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-3-2021

Advertisements

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سهير رمزي

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس