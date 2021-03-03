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أخبار العالم

اعملوا بروح الفريق للنهوض بوطنكم.. شاهد.. رسالة أمير الكويت للوزراء الجدد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:21 م
الحكومة الجديدة تؤدي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين أمام الشيخ نواف الأحمد
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دعاء أبوهشيمة
استقبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان صباح اليوم، الأربعاء، وبحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.


كما أدى الوزراء جميعهم اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.


ودوره، وجه الشيخ نواف الأحمد كلمة للحضور، بعد أداء الحكومة اليمين أمامه، أعرب فيها عن تمنياته للوزراء بالتوفيق وأن يعينهم الله على حمل الأمانة الوطنية الكبيرة التي كلفوا بها.


وقال الشيخ نواف الأحمد في كلمنته: "أود في هذا اللقاء أن أسجل الثناء والتقدير للأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، على ما يبذله من جهود كبيرة، كما أشد على أياديكم لمضاعفة الجهود والتفاني في أداء واجبكم الوطني ساعين إلى التطوير لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف عن كاهل المواطنين".


وأضاف: "إن أمامكم مسئوليات جسام، لا سيما في هذه المرحلة الهامة، وإنني على يقين أنكم بعون الله قادرون على مواجهتها، والانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية التحقيق ما ينشده أبناء شعبنا الوفي من آمال وطموحات تنموية على جميع الأصعدة، واضعين نصب أعينكم المصلحة العامة للوطن والتي تعلو فوق كل اعتبار".


ودعا خلالها السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون معا والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام وتطبيق القانون على الجميع، قائلا: "أجد لزامًا علي أن أدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء متسلحين في ذلك بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة، والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام عملًا بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية".


وكان أمير البلاد أصدر أمس، الثلاثاء، مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة، التي رفع أسماء وزرائها إليه رئيس مجلس الوزراء.


وقال الخالد في بيان إنه جرى استحداث حقيبتين جديدتين في حكومته الثالثة، الأولى لتعزيز النزاهة، والأخرى لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اعملوا بروح الفريق للنهوض بوطنكم.. شاهد.. رسالة أمير الكويت للوزراء الجدد
اعملوا بروح الفريق للنهوض بوطنكم.. شاهد.. رسالة أمير الكويت للوزراء الجدد
اعملوا بروح الفريق للنهوض بوطنكم.. شاهد.. رسالة أمير الكويت للوزراء الجدد
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