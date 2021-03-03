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أخبار البلد

مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية على مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:45 م
صدى البلد
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حنان توفيق
تشارك مصر العالم الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية، على مواقع  التواصل الاجتماعى، لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار "الغابات وسبل العيش .. الاستدامة للناس والكواكب” ، بهدف رفع الوعي البيئي بأهمية الحياة البرية في العالم  والحد من الاخطار التى تهدد بقاءها و مكافحة الاتجار الغير المشروع للحياة البرية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن اليوم العالمي للحياة البرية هو فرصة حقيقية للاحتفاء بالتنوع والاثراء الذى تنعم به الحياة البرية من الحيوانات و النباتات ، وإبراز أهميتها بالنسبة للإنسان وزيادة وعيه بقميتها و بما يعود عليه من مزايا تتطلب العمل للحفاظ على استدامتها لانها اصل الحياة بما تقدمه لنا من خدمات بيئية، وجينية، واجتماعية، وعلمية، وتربوية، وثقافية، وترفيهية، وجمالية، واقتصادية.

واشارت وزيرة البيئة ، إلى أن الاحتفال يعمل على تسليط الضوء على التهديدات والمخاطر التي تواجه الحياة البرية بشكل عام، والتعريف بالجهود المبذولة لمحاربة الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض وحمايتها من الأخطار والتوعية بأهمية المحافظة عليها، وحمايتها .

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار  رقم  205/68 في ديسمبر عام 2013، بإعلان يوم 3 مارس اليوم العالمي للحياة البرية وهو يوافق نفس اليوم الذي اعتمد فيه اتفاقية تنظيم الإتجار في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض عام 1973، سايتس والتي تلعب دورًا هاما في ضمان ألا تشكل التجارة الدولية تهديدًا لبقاء هذه الأصناف من الحيوانات والنباتات البرية.
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