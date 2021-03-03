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رياضة

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:39 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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إسراء أشرف
وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بعض الانتقادات القاسية، لرمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعد رحيله عن الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب لم يتخذ القرار الصحيح في الفترة الماضية.


وقال خالد الغندور في تصريحات  عبر برنامجه الجديد بإذاعة "أون سبورت"، أن رمضان صبحي خسر الكثير برحيله عن الأهلي، حيث كان بإمكانه حصد المزيد من البطولات والألقاب ويدخل التاريخ مبكرًا، بجانب الحصول على أموال كثيرة  أيضًا من خلال الإعلانات.

وأضاف: "هذا رأيي، رمضان خسر بعد الأهلي، انتقاله لبيراميدز حرمه من الإعلانات والبطولات، حتى إعلانه الأخير مع الأهلي قبل رحيله رجع فلوسه، والأهلي حقق الدوري والكأس، ودوري أبطال أفريقيا، ولعب في مونديال الأندية وحصد برونزية كمان".
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