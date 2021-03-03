خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بعض الانتقادات القاسية، لرمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعد رحيله عن الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب لم يتخذ القرار الصحيح في الفترة الماضية.









وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه الجديد بإذاعة "أون سبورت"، أن رمضان صبحي خسر الكثير برحيله عن الأهلي، حيث كان بإمكانه حصد المزيد من البطولات والألقاب ويدخل التاريخ مبكرًا، بجانب الحصول على أموال كثيرة أيضًا من خلال الإعلانات.



