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رياضة

الهلال السوداني يعتذر لحمادة صدقي ويتوصل لاتفاق مع مساعد مورينيو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:31 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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يسرى غازى
كشفت تقارير سودانية عن هوية المدير الفني الجديد لفريق الهلال السوداني.

وأشارت التقارير إلى أن فريق الهلال توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو '' مساعد جوزيه مورينيو السابق '' خلفًا عن الصربي زوران مانولوفيتش.

وذكرت أنه سيتم الإعلان عن التعاقد مع مساعد البرتغالي جوزيه مورينهو السابق خلال الساعات القادمة.

وأفادت التقارير إلى أن إدارة الهلال السوداني قدمت اعتذرا إلى حمادة صدقي الذى سيغادر اليوم متوجها الى القاهرة.

وشددت على أن جماهير نادي الهلال السوداني منذ الإعلان عن الدخول فى مفاوضات مع حمادة صدقى وهى تبدى رفضا قاطعا لتولى المهمة.
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