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محافظات

تموين الفيوم يضبط 120 كيلو كبدة ولحوم ودواجن غير صالحة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من  ضبط ١٢٠ كيلو جرام كبده و كلاوى و لحوم مفرومه ودواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمى بأحد المطاعم ببندر الفيوم اول، كما  تم ضبط عدد " 1820” كيس سناكس كارتيه غير مطابق للمواصفات بمصنع حلويات

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق والأنشطة التموينية وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم قامت الادارة العامة للتجارة الداخلية بحملات رقابية على الأسواق برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان و محمد موسي واحمد أبو غرب و رائد حرب و محمد حمدي و وائل وصفي و توبه محمد و محمد عبد الفتاح و محمود كمال .

 

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على جانب اخر أصيب طالبين بالثانوى اصابات  بالغة عقب طعنهما بالمطواه فى مشاجرتين  بمدينة الفيو والاخرى بمركز أطسا بمحافظة الفيوم.


الحادث الأول وقع  بمحيط مدرسة سيف النصر الثانوية  بقرية أبو جندير بمركز إطسا ، أثر مشاجرة نشبت بين طلاب بالصف الثاني الثانوي العام، عقب خروجهم من الامتحانات .


 أسفرت المشاجرة عن إصابة الطالب أحمد . ر ،  الطالب بالصف الثانى الثانوى  بمدرسة سيف النصر الثانوية بقرية أبو جندير بمركز أطسا  ، وتم نقله الى مستشفى أطسا المركزى للعلاج .


الحادث الثانى وقع  بمدينة الفيوم بمحيط مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بمدينة الفيوم ، عقب وقوع مشاجرة بين بعض الطلاب استخدمن بها المطاوى ، أسفر الحادث عن أصابه الطالب عبد الرحمن . م بالصف الأول  الثانوى بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بمدينة الفيوم بطعنه فى البطن  ، وتم نقله بسيارات الإسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج ، وأجريت له عملية جراحية عاجلة .

تم تحرير محضر بالواقعتين واحيلا الى نيابتى أطسا وبندر الفيوم 



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