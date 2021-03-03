الحكومة تضع شرطا للطلاق.. قلق بشأن تراجع معدلات الزواج في الصين

فأصبح قرار الطلاق أسهل ما يمكن و لكن قد ينتج عن ذلك القرار أجيال مشوهة نفسيا لم تتربى في كنف اب و أم متفاهمين و بيت مستقر، فقامت الصين بوضع قوانين للحد من حالات الطلاق .





حسب ما ورد في سكاي نيوز، فإن الجيل الجديد من الشباب لا يقبل على الزواج، فإن آخر إحصائية قامت بها الحكومة أوضحت تراجع شديد في رغبة المواطنين في الزواج، و في المقابل زيادة هائلة في معدلات الطلاق و الانفصال .





قامت الحكومة بسن قانون لإحكام قرار النفصال بين الزوجين، فإن الحكومة تضع شرطا للطلاق عقب اتخاذ القرار ، 30 يوم مهلة بين الزوج و الزوجة ربما تعود الأوضاع للأفضل قبل أن ينفصل الزوجين و تذوب الخلافا بينهم دون انفصال.





قال أحد القضاه في الصين، أن معدلات الطلاق في الصين زادت في الفترة الأخيرة، موضحا ان الشباب أصبحوا اكثر " تسرع و تهور" من جيل أبائهم الذي يعتبر قرار الانفصال هو أمر يستحق التقكير مرارا و تكرارا و ليس هينا كما يفكر فيه الشباب .

بمرور الوقت فقد الزواج الخصائص التي تجعله شراكة بين زوجين تجعل كل منهما يحتمل الآخر و يحاول إسعاد أفراد الأسرة دون التفكير في نفسه،