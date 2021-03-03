ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حضور رئيس لجنة الرياضة فى البرلمان ورئيس النادي الأولمبي لاتحاد الكرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:32 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
Advertisements
يسري غازي

حضر الثنائى محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة فى مجلس النواب وطارق السيد رئيس النادى الأوليمبي إلى مقر اتحاد الكرة.

وعقد الثنائى جلسة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى مقر الجزيرة.

ويكرم فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء الاتحاد المصري لكرة القدم، النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وسبق لمسؤلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الاعلان عن تأجيل الحفل التكريم من السبت الماضى إلى اليوم الأربعاء نظرا لظروف بعض النواب التي حالت دون إقامة حفل التكريم.

ويمثل الرياضيون فى مجلس النواب كلٌ من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وآيه مدني. 

يذكر ان اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الاخير برئاسة أحمد مجاهد قررت تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين ، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجبلاية تكلف محمد الشواربي باستقدام خبيرة أجنبية لتولى ملف الكرة النسائية

اتحاد الكرة: فتح باب الترشح لانتخابات الجبلاية بعد أولمبياد طوكيو

اتحاد الكرة يصدر حزمة قرارات جديدة.. تعرف عليها

اتحاد الكرة يكرم أعضاء مجلس النواب الرياضيين .. السبت المقبل

الجبلاية تستكمل اجتماعها الأحد لحسم الملفات البارزة

اتحاد الكرة يستكمل اجتماعاته لحسم الملفات البارزة.. اليوم

ترشيحاتنا

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ما الدودة الشريطية عند الأطفال وكيف تنمو؟

فى عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سهير رمزى

أسئلة من خارج المنهج.. خطأ في امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم والإدارة التعليمية تتدارك الأمر وتعاقب المخطئين

السيراميك والجرانيت والسليكون.. الفرق بين أدوات الطهى الصحية والضارة

Advertisements

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الهلال السوداني يعتذر لحمادة صدقي ويتوصل لاتفاق مع مساعد مورينيو

موسيماني يستعد لتحفيظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة فيتا كلوب

ضحكة صلاح تسيطر على مران ليفربول قبل مواجهة تشيلسي

مدحت شلبي : الهلال تراجع عن التعاقد مع حمادة صدقي رغم سفره للسودان

اليوم .. مصطفى محمد يواجه بادجي وجيرالدو في الدوري التركي

انتظروا التصعيد.. الأهلي لـ صدى البلد : لن نستكمل مباريات الموسم الماضي لدوري اليد بالقوائم القديمة

وزير الرياضة يعلن تفاصيل دفعة جديدة من المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك"

الكاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز ونكانا في الكونفيدرالية

سندس حشانة : الأهلي نادي عربي بمواصفات أوروبية.. وفخورة بكوني أول محترفة في تاريخ النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021