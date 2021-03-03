رئيس لجنة الصناعة: نفين جامع وعدت بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع وعدت أعضاء اللجنة بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت من الانهيار ، موضحا ان الوزيرة ستعرض هذا الأمر اثناء اجتماع مجلس الوزراء القادم.





وأضاف معتز خلال تصريحات له اليوم، ان الوزيرة نيفين جامع وعدت اللجنة بالحضور الأسبوع القادم لاستكمال التساؤلات المقدمة من النواب ، مشيرا إلى أن هناك تعاونا من جانب الوزيرة والبرلمان لإيجاد حلول مناسبة لقطاع الصناعة في مصر.





واكد رئيس لجنة الصناعة انه تم الاتفاق على تنفيذ اقتراح اللجنة بعمل مشروع قانون صناعة موحد يناسب المرحلة الحالية ، مضيفا انه تم تشكيل لجنة برئاسة النائب شحاته أبو زيد امين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة وممثل عن وزارة الصناعة.



