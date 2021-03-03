رئيس لجنة الصناعة: نفين جامع وعدت بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع وعدت أعضاء اللجنة بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت من الانهيار ، موضحا ان الوزيرة ستعرض هذا الأمر اثناء اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وأضاف معتز خلال تصريحات له اليوم، ان الوزيرة نيفين جامع وعدت اللجنة بالحضور الأسبوع القادم لاستكمال التساؤلات المقدمة من النواب ، مشيرا إلى أن هناك تعاونا من جانب الوزيرة والبرلمان لإيجاد حلول مناسبة لقطاع الصناعة في مصر.
واكد رئيس لجنة الصناعة انه تم الاتفاق على تنفيذ اقتراح اللجنة بعمل مشروع قانون صناعة موحد يناسب المرحلة الحالية ، مضيفا انه تم تشكيل لجنة برئاسة النائب شحاته أبو زيد امين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة وممثل عن وزارة الصناعة.
وأشار معتز ان اللجنة المشكلة لعمل قانون صناعة موحد ستجتمع الأسبوع القادم بحضور مسئولين من اتحاد الصناعات ومستشار هيئة الاستثمار وممثل وزارة الصناعة والنائب شحاته بوزيد ورئيس لجنة الصناعة.