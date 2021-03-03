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برلمان

رئيس لجنة الصناعة: نفين جامع وعدت بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:28 م
النائب معتز محمود
النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
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القسم السياسي
 قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع وعدت أعضاء اللجنة بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت من الانهيار ، موضحا ان الوزيرة ستعرض هذا الأمر اثناء اجتماع مجلس الوزراء القادم.

وأضاف معتز خلال تصريحات له اليوم، ان الوزيرة نيفين جامع وعدت اللجنة بالحضور الأسبوع القادم لاستكمال التساؤلات المقدمة من النواب ، مشيرا إلى أن هناك تعاونا من جانب الوزيرة والبرلمان لإيجاد حلول مناسبة لقطاع الصناعة في مصر.

واكد رئيس لجنة الصناعة انه تم الاتفاق على تنفيذ اقتراح اللجنة بعمل مشروع قانون صناعة موحد يناسب المرحلة الحالية ، مضيفا انه تم تشكيل لجنة برئاسة النائب شحاته أبو زيد امين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة وممثل عن وزارة الصناعة.

وأشار معتز ان اللجنة المشكلة لعمل قانون صناعة موحد ستجتمع الأسبوع القادم بحضور مسئولين من اتحاد الصناعات ومستشار هيئة الاستثمار وممثل وزارة الصناعة والنائب شحاته بوزيد ورئيس لجنة الصناعة.
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