السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

يعتبرمرضًا معديًا تسببه المتفطرة السلية، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الرئتين ، مسببة مرضالرئوي (السل الرئوي)، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تتأثر أجزاء أخرى من الجسم أيضًا مما يؤدي إلى الإصابة بالسل خارج الرئة، وينتشر السل بسهولة في الأماكن المزدحمة وفي ظروف سوء التغذية والفقر، كما ينتقل بشكل رئيسي عن طريق التعرض للقطرات المحمولة جوًا من السعال أو العطس، والأعراض الشائعة لمرضهي السعال والحمى ونفث الدم وألم الصدر والتعب وفقدان الوزن، ويُعتبر المرضى الذين يعانون من واحدة أو أكثر من هذه العلامات أو الأعراض "مشتبهًا في إصابتهم بالسل".

علاج مرض السل بالاعشاب

كشف تحليل الأنواع الطبية التي يستخدمها المعالجون التقليديون لـ، وتم تحضير 28 علاجا من السل (96.6٪) ، وتم خلط الأوراق المطحونة وجذور نبات أرتيميسيا أفرا مع أوراق النعناع المسحوقة، ويتم تناوله ثلاث مرات في اليوم، وشملت طرق تناول الأعشاب عن طريق الفم والاستنشاق، كما يساعد حوض مليء بالماء الساخن واستنشق المرضى البخار الناتج ورؤوسهم مغطاة ببطانية، أوراق مسحوقة من شيح عفراء، الحمضيات الليمون و النعناع، ويتم تناولهم 3 مرات في ايوم لمده أسبوعين لعلاج السل.

أعراض السل المبكر

يمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا مع أمراض أخرى ، لذلك من المهم مراجعة مقدم الرعاية الصحية والسماح له بمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السل، إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لمرض السل ، فعليك إجراء اختبار السل .

يمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا مع أمراض أخرى ، لذلك من المهم مراجعة مقدم الرعاية الصحية والسماح له بمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السل، إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لمرض السل ، فعليك إجراء اختبار السل .

لن تظهر أي أعراض على الشخص المصاب بالسل الكامن أو غير النشط، ربما لا تزال مصابًا بعدوى السل ، لكن البكتيريا الموجودة في جسمك لا تسبب ضررًا بعد.

هل مرض السل مميت

يعتبر السل أحد الأسباب الرئيسية للمراضة والوفيات في مختلف البلدان، يعد تحديد أسباب الوفاة والوقاية منها أمرًا مهمًا للسيطرة على مرض السل، وكان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد الأسباب الرئيسية للوفاة لدى مرضى السل.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ثلث سكان العالم قد يصابون بعدوى السل، ومع ذلك ، فإن معظم هؤلاء الأشخاص لا يعانون من مرض السل النشط، تكون إصابتهم كامنة ، وقد تظل كذلك طوال حياتهم ، ولا تسبب أي أعراض.



