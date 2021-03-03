السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

يعتبر السل مرضًا معديًا تسببه المتفطرة السلية، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الرئتين ، مسببة مرض السل الرئوي (السل الرئوي)، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تتأثر أجزاء أخرى من الجسم أيضًا مما يؤدي إلى الإصابة بالسل خارج الرئة، وينتشر السل بسهولة في الأماكن المزدحمة وفي ظروف سوء التغذية والفقر، كما ينتقل بشكل رئيسي عن طريق التعرض للقطرات المحمولة جوًا من السعال أو العطس، والأعراض الشائعة لمرض السل هي السعال والحمى ونفث الدم وألم الصدر والتعب وفقدان الوزن، ويُعتبر المرضى الذين يعانون من واحدة أو أكثر من هذه العلامات أو الأعراض "مشتبهًا في إصابتهم بالسل".
علاج مرض السل بالاعشاب
كشف تحليل الأنواع الطبية التي يستخدمها المعالجون التقليديون لـ علاج السل ، وتم تحضير 28 علاجا من السل (96.6٪) ، وتم خلط الأوراق المطحونة وجذور نبات أرتيميسيا أفرا مع أوراق النعناع المسحوقة، ويتم تناوله ثلاث مرات في اليوم، وشملت طرق تناول الأعشاب عن طريق الفم والاستنشاق، كما يساعد حوض مليء بالماء الساخن واستنشق المرضى البخار الناتج ورؤوسهم مغطاة ببطانية، أوراق مسحوقة من شيح عفراء، الحمضيات الليمون و النعناع، ويتم تناولهم 3 مرات في ايوم لمده أسبوعين لعلاج السل.
وتشمل الأجزاء النباتية المستخدمة في معظم المستحضرات العشبية والأوراق الممزوجة باللحاء، والفاكهة الممزوجة بالأوراق التي تساعد على علاج السل، وأشار ممارسو طب الأعشاب إلى أن الأوراق أكثر فعالية من الأجزاء الأخرى من النباتات، كما زعموا أن شفاء مريض السل أثناء العلاج سيستغرق حوالي 1-4 أشهر، ووفقًا للمعالجين ، يبدأ شفاء المريض بتقليل السعال المزمن والبلغم الدموي.
أعراض السل المبكر
لن تظهر أي أعراض على الشخص المصاب بالسل الكامن أو غير النشط، ربما لا تزال مصابًا بعدوى السل ، لكن البكتيريا الموجودة في جسمك لا تسبب ضررًا بعد.
تشمل أعراض السل النشط ما يلي:
سعال يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع
فقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل غير مقصود
حمى
قشعريرة
تعرق ليلي
قد تواجه أعراضًا أخرى تتعلق بوظيفة عضو أو نظام معين متأثر، السعال المصحوب بالدم أو المخاط (البلغم) هو علامة على مرض السل في الرئتين، قد يعني ألم العظام أن البكتيريا قد غزت عظامك.
يمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا مع أمراض أخرى ، لذلك من المهم مراجعة مقدم الرعاية الصحية والسماح له بمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السل، إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لمرض السل ، فعليك إجراء اختبار السل.
هل مرض السل مميت
يعتبر السل أحد الأسباب الرئيسية للمراضة والوفيات في مختلف البلدان، يعد تحديد أسباب الوفاة والوقاية منها أمرًا مهمًا للسيطرة على مرض السل، وكان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد الأسباب الرئيسية للوفاة لدى مرضى السل.
أظهرت هذه الدراسة أن مرض السل الشديد ، ونفث الدم في الجهاز التنفسي ، والأمراض المصاحبة هي حالات الوفاة الرئيسية عند مرضى السل.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ثلث سكان العالم قد يصابون بعدوى السل، ومع ذلك ، فإن معظم هؤلاء الأشخاص لا يعانون من مرض السل النشط، تكون إصابتهم كامنة ، وقد تظل كذلك طوال حياتهم ، ولا تسبب أي أعراض.
ومع ذلك ، تصبح العدوى نشطة عند نسبة من الناس وتبدأ في تدمير أنسجة العضو الذي غزوه، والأكثر شيوعًا هي الرئتين ولكن السل يمكن أيضًا أن يكون خارج الرئة ، ويؤثر على أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك العمود الفقري (في هذه الحالة يسمى مرض بوت) والكلى والسحايا (وهي الأغشية التي تغطي الدماغ) ، و الغدد الليمفاوية بشكل عام ، تتطور العدوى ببطء، وتسبب الوفاة.
هل مرض السل معدي بعد العلاج
السل هو عدوى بكتيرية شديدة العدوى يمكن أن تنتشر بسرعة إذا لم يتم اكتشافها وعزلها وعلاجها مبكرًا، السل مرض ينتقل عن طريق الهواء ، ويمكن اكتشافه عن طريق استنشاق الهواء الذي تلوثه الشخص المصاب من خلال:
عمليه التنفس
يسعل
تتحدث
الغناء
العطس
يجب دفع جراثيم السل إلى الهواء ، وللحصول على عدوى السل يجب أن تتنفس في تلك الجراثيم، ولكن حتى إذا كنت بالقرب من شخص مصاب ، أو استنشقت البكتيريا التي أطلقها في الهواء ، فلا يزال لديك فرصة للهروب من مرض السل، فليس كل من يتنفس البكتيريا سيصاب بالسل.
وقد لا تظهر أي أعراض لمرض السل على الشخص المصاب بالسل ، وقد لا يكون لديه أي فكرة عن مرضه - كما أنه ليس معديًا في هذه المرحلة.
إذا ظهر مرض السل النشط ، وظهرت الأعراض - مثل السعال المستمر ، أو سعال الدم ، أو مشاكل التنفس ، أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا - يكون المرض معديًا، حتى قبل تشخيص مرض السل ، يمكن للناس أن ينقلوا مرض السل للآخرين عن غير قصد، الأشخاص المصابون بالسل المصحوب بأعراض معديون حتى يأخذوا أدوية السل لمدة أسبوعين على الأقل، بعد هذه النقطة ، يجب أن يستمر العلاج لعدة أشهر ، لكن العدوى لم تعد معدية.
المصدر everydayhealth