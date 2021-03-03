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منوعات

في عيد ميلادها.. مشهد ساخن تسبب في تنازل سهير رمزي عن أجرها الكبير.. شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:37 م
صدى البلد
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مريم صليب
تحتفل الفنانة سهير رمزي اليوم، الأربعاء، بعيد ميلادها الـ 71، فقد دخلت عالم الفن منذ نعومة أظافرها وهي بعمر السادسة برفقة والدتها الفنانة درية أحمد، وتربت على أجواء السينما والتصوير والفنانين.


قدمت سهير رمزي العديد من الأدوار في السينما والدراما، وكانت تتميز بالأدوار الجريئة في السينما، والتي صنعت شهرتها في فترة، ومن ثم اعتزلت الفن وقررت ارتداء الحجاب ولكنها عادت مرة أخرى بعد سنوات وغياب طويل وخلعت الحجاب.


ظهرت سهير رمزي مع المخرجة إيناس الدغيدي العام الماضي في رمضان ببرنامج "شيخ الحارة"، وسألتها عن العمل الذي تنازلت عنه، فقالت إنها كانت تشترك في أحد الأعمال برفقة نخبة من النجوم اللامعة في تلك الفترة ولكن المخرج طلب مشهدا معينا في نهاية الفيلم، ولم تقتنع بضرورته، ولكن المخرج صمم أنها ستقوم بتمثيله فرفضت ورفضت الدور والأجر الكبير.


تفاصيل المشهد وصفتها "سهير" بأنها غير لائقة، ولن تفيد سياق الفيلم وكان مشهدا جريئا للغاية، وانتهى الأمر بأنها قاضت المخرج وتنازلت عن الأجر والفيلم كله.

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