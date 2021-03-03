ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القناة تشارك فى تطوير قرى "حياة كريمة" بالإسماعيلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:07 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
اعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس عن مشاركة الجامعات المصرية فى تفعيل مبادرة حياة كريمة 2021، فى  قرى 51 مركز كمرحلة أولى عبر قوافل مجمعة "طبية، بيطرية، زراعية، خدمة اجتماعية، توعية" بالمشاريع القومية من خلال كليات الآداب والتجارة والإعلام، محو أمية من خلال الكليات التربوية والكليات النظرية بالتنسيق مع هيئه تعليم الكبار ،دور كليه الهندسة فى تطوير العشوائيات.

أشار رئيس الجامعة، الى ان تفعيل المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا "حياه كريمه" يرفع مستوى معيشة المواطن وقرى الريف المصرى بتوزيع القوافل الطبية وغيرها للجامعات فى هذه المناطق.

لفت الي  إعداد خطة  بشأن تشكيل مجموعه عمل من شباب خريجي الجامعات لبلورة تصور محدد لصياغة حمله تسويقية واسعة "داخليًا وخارجيًا"، للمنتجات التراثية والحرفية "الأثاث، الأقطان، النسيج اليدوي، منتجات العسل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة الوادي الجديد: قوافل طبية لسد عجز التخصصات بالمناطق المحرومة

جامعة سوهاج تناقش تجهيزات الحملة التسويقية للمنتجات التراثية

مناظرة 268 حالة طبية بشرية و152 بيطرية فى قافلة لجامعة جنوب الوادى بـ حلايب وشلاتين

ترشيحاتنا

إثيوبيا تتراجع: نسعى لحل يرضي الجميع في أزمة سد النهضة

أحمد فهمي يعود إلى مصر بعد الاطمئنان على عملية المريء.. خاص

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

بـ الفلفل الحراق.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مع الشيف توتا مراد

موسيماني يستعد لتحفيظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة فيتا كلوب

في ذكرى رحيل ياسين إسماعيل ياسين.. قصة وفاته المأساوية بـ السرطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور