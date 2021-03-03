جامعة القناة تشارك فى تطوير قرى "حياة كريمة" بالإسماعيلية

اعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس عن مشاركة الجامعات المصرية فى تفعيل مبادرة حياة كريمة 2021، فى قرى 51 مركز كمرحلة أولى عبر قوافل مجمعة "طبية، بيطرية، زراعية، خدمة اجتماعية، توعية" بالمشاريع القومية من خلال كليات الآداب والتجارة والإعلام، محو أمية من خلال الكليات التربوية والكليات النظرية بالتنسيق مع هيئه تعليم الكبار ،دور كليه الهندسة فى تطوير العشوائيات.





أشار رئيس الجامعة، الى ان تفعيل المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا "حياه كريمه" يرفع مستوى معيشة المواطن وقرى الريف المصرى بتوزيع القوافل الطبية وغيرها للجامعات فى هذه المناطق.





لفت الي إعداد خطة بشأن تشكيل مجموعه عمل من شباب خريجي الجامعات لبلورة تصور محدد لصياغة حمله تسويقية واسعة "داخليًا وخارجيًا"، للمنتجات التراثية والحرفية "الأثاث، الأقطان، النسيج اليدوي، منتجات العسل".



