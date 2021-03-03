ضبط 84 محضر مخالفة تموينية بأسواق مركز الغنايم وحملات نظافة وتسوية وتمهيد للطرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين دون تقاعس او تهاون والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030.





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وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم قامت بحملة مكبرة وذلك لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورفع الأتربة والقمامة وتراكمات الري مشيرًا إلى مواصلة حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة وبصفة دورية خلال حملات نظافة صباحية ومسائية لتحسين مستوى النظافة والإرتقاء بها والحفاظ على البيئة.











