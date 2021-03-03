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تعليم

باقات مختلفة والدفع بفوري.. فيديو يشرح طرق دفع اشتراك منصة حصص مصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:16 م
منصة حصص مصر
منصة حصص مصر
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ياســـمين بدوي
أعلنت منصة حصص مصر عن كيفية إدخال البيانات وطرق الدفع للاستفادة من خدمات منصة حصص مصر .

حيث قالت منصة حصص مصر، أنه من أجل إتمام تسجيل الدخول على منصة حصص مصر، لابد للطالب أن يدخل البيانات التالية: لغة الدراسة، والسنة الدراسية، والشعبة ، ثم يتم تأكيد البيانات بالضغط على نعم أنا متأكد

وأوضحت منصة حصص مصر أنه على الطالب أنه للبدء في مشاهدة المراجعات يجب الضغط على مراجعات الفصل الدراسي الأول.

ولدفع اشتراك المنصة، على الطالب أن يضغط على أيقونة اشترك الآن، ثم اختيار الباقة المناسبة من خلال ايقونة اختر الباقة ، ثم يتم اختيار طريقة الدفع أما عن طريق فوري او عن طريق الدفع بكارت الفيزا.

وللدفع عن طريق فوري يضغط الطالب على الايقونة الخاصة بفوري ثم الضغط على كلمة التالي ، ثم سيظهر للطالب كود معين عليه الاحتفاظ به ثم يتم ادخال رقم الهاتف ثم الضغط على تأكيد الدفع ، ثم يتوجه الطالب او ولي الامر لزيارة اقرب فرع فوري لاتمام الدفع ، وفور الانتهاء من الدفع سيتم اضافة الباقة إلى حساب الطالب اوتوماتيكيا.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد، فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg  

وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة على بوابة التعليم الإلكتروني  http://tempuri.org/tempuri.html، كما توفر الوزارة  قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2) و "منصة الحصص الإلكترونية"  https://www.hesas.eg، ونظام إدارة التعلم  LMS.EKB.eg- والمكتبة الرقمية Http://study.ekb.eg ومنصة التواصل Edmodo.org، ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية  https://stream.moe.gov.eg، وقناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.
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