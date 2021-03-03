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مرأة

في اليوم العالمي للسمع.. تعرف على أورام الأذن الحميد وأسبابها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:21 م
في اليوم العالمي
في اليوم العالمي للسمع .. تعرف على اورام الاذن الحميد واسباب
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اسماء محمد
تكيسات الأذن الحميدة عبارة عن كتل أو أورام في الأذن ولا تشكل خطورة كبيرة على الصحة لكنها فى بعض الحالات تسبب عد مضاعفات، تشمل ، فقدان السمع ، إذا كان الورم كبيرًا، وإصابة الكيس ، وإصابة قناة الأذن، واحتباس الشمع في قناة الأذن

ووفقا لموقع " medlineplus"  توجد مجموعة من الأسباب وراء ظهور هذه المشكلة، هى:

الخراجات الدهنية هي أكثر أنواع الأكياس التي تظهر في الأذن شيوعًا، تتكون هذه الكتل التي تشبه الأكياس من خلايا الجلد الميتة والزيوت التي تنتجها الغدد الدهنية في الجلد.

الأماكن التي من المحتمل أن نجد فيها تكيسات واورام اذن ، هى:

خلف الاذن
في قناة الأذن
في شحمة الأذن
على فروة الرأس
السبب الدقيق للمشكلة غير معروف، قد تحدث الأكياس عندما يتم إنتاج الزيوت في غدة الجلد بشكل أسرع مما يمكن إطلاقه من الغدة، يمكن أن تحدث أيضًا في حالة انسداد فتحة الغدة الدهنية وتكوّن كيس تحت الجلد.

الأورام العظمية الحميدة في قناة الأذن (الإكراهات والأورام العظمية) ناتجة عن النمو الزائد للعظام، قد يؤدي التعرض المتكرر للماء البارد إلى زيادة خطر الإصابة بالأورام العظمية الحميدة في قناة الأذن.

أعراض
تشمل أعراض التكيسات ما يلي:

ألم (إذا كانت الأكياس في قناة الأذن الخارجية أو إذا أصيبت بالعدوى)
نتوءات جلدية صغيرة ناعمة على الأذن أو خلفها أو أمامها
تشمل أعراض الأورام الحميدة ما يلي:
انزعاج الأذن
فقدان السمع التدريجي في أذن واحدة
التهابات الأذن الخارجية المتكررة
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