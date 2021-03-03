لمرضى الإكزيما.. 3 مكونات طبيعية لتوقفها وعلاجها

وتشمل المسببات البيئية المهيجات ، ومسببات الحساسية ، والميكروبات ، وبعض الأطعمة ، ودرجة الحرارة الساخنة والباردة ، والهرمونات ، والإجهاد.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" غليكم ابرز الطرق الطبيعية لعلاج الأكزيما ..

1. الصبار

يتم الحصول على هلام الصبار من أوراق نبات الصبار ، كان الناس يستخدمون جل الصبار لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية بما في ذلك الأكزيما، يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادات الميكروبات والتئام الجروح والتي قد تساعد في التحكم في أعراض الأكزيما





كيف تستعمل: خذ ورقة الصبار واقطعها إلى نصفين.

اكشط الجل وضعه مباشرة على الجلد المصاب.



