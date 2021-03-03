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مرأة

لمرضى الإكزيما.. 3 مكونات طبيعية لتوقفها وعلاجها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:01 م
علاج الاكزيما
علاج الاكزيما
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نهى هجرس
الأكزيما ، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي، هي حالة جلدية التهابية تتميز بطفح جلدي مثير للحكة ، أحمر ، متشقق ومتقشر، ويعتقد خبراء الصحة أن الإكزيما تتطور بسبب مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية. 

وتشمل المسببات البيئية المهيجات ، ومسببات الحساسية ، والميكروبات ، وبعض الأطعمة ، ودرجة الحرارة الساخنة والباردة ، والهرمونات ، والإجهاد. 

الأكزيما أكثر شيوعًا عند الرضع، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 50 في المائة من الأطفال يصابون بأعراض الأكزيما خلال السنة الأولى من حياتهم ونحو 95 في المائة منهم يعانون منها قبل سن الخامسة  .

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" غليكم ابرز الطرق الطبيعية لعلاج الأكزيما ..

1. الصبار 
يتم الحصول على هلام الصبار من أوراق نبات الصبار ، كان الناس يستخدمون جل الصبار لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية بما في ذلك الأكزيما، يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادات الميكروبات والتئام الجروح والتي قد تساعد في التحكم في أعراض الأكزيما 

كيف تستعمل: خذ ورقة الصبار واقطعها إلى نصفين. 
اكشط الجل وضعه مباشرة على الجلد المصاب.

2. زيت جوز الهند البكر 
يمتلك زيت جوز الهند البكر خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تقلل بشكل كبير من شدة الأكزيما، أظهرت الدراسات فعالية زيت جوز الهند البكر في مرضى التهاب الجلد التأتبي .

 كيف تستعمل: 
ضع زيت جوز الهند البكر مباشرة على الجلد بعد الاستحمام وقبل النوم في الليل.

3. العسل 
يُعرف العسل بخصائصه الطبية ؛ لها خصائص التئام الجروح ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، يُظهر العسل ، وخاصة عسل مانوكا ، أنشطة تنظيم مناعة ومضادة للمكورات العنقودية ، والتي ثبت فعاليتها في علاج مرضى الأكزيما 

كيف تستعمل: باستخدام كرة قطنية ، ضعي كمية قليلة من عسل مانوكا على الجلد المصاب.



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