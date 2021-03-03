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أخبار العالم

مصر ترد على مزاعم المفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:13 م
مصر تلقت برقيات عبر
مصر تلقت برقيات عبر مسؤولين أتراك لعقد اجتماعات ثنائية
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قسم الخارجي
كشفت مصادر لشبكة "العربية"، اليوم الأربعاء، أن القاهرة تلقت برقيات عبر مسؤولين أتراك لعقد اجتماعات ثنائية.


وأكدت المصادر أن القاهرة لم تتفاوض مع تركيا بشأن ترسيم الحدود في شرق المتوسط ، وأن مصر متمسكة بدخول قبرص واليونان أي مفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.




ونقلت العربية عن المصادر قولها إن أنقرة طالبت بعقد اجتماع مع القاهرة بشأن ترسيم الحدود في شرق المتوسط.


وجاء ذلك ردا على مزاعم وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، حول احتمال تفاوض تركيا ومصر على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن سنحت الظروف.


ونقل تلفزيون "تي.آر.تي عربي" عن أوغلو قوله: "يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية".
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