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حوادث

القضاء الإداري: انتخابات الصحفيين في موعدها والتأجيل مرفوض

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:27 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، رفض الدعوى المقامة من أحمد فايز، و يطالب فيها بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، و الدعوى المقامة من أحمد راغب المحامى وكيلٱ عن المرشح على منصب نقيب الصحفيين كارم يحيى، والتى طالب فيها ببطلان قبول ترشح الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية على منصب النقيب، وإلزامه بتقديم استقالته من المنصب لاستمرار ترشحه،  لسابقة الفصل في دعاوى مثلها.

وحملت الدعوى رقم 34584 لسنة 75 قضائية، وأختصمت كلا من اللجنة المشرفة على أنتخابات النقابة، ونقيب الصحفيين بصفته.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، قضت الأحد الماضى، برفض الدعاوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين بسبب كورونا.

ورفضت الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات.
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