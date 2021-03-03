4000 ليرة.. قرار لبناني عاجل بشأن تعريفة النقل العام

أصدر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار قرارا عاجلا بشأن النقل العام حيث تم تعديل القرار المتعلق بتحديد تعريفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام بنسبة 30 % حيث اصبحت 4 الاف ليرة بدلا من 3000 إعتبارا من اليوم وحتي إنتهاء فترة الإقفال العام.





جاء ذلك خلال استقبال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار وفدا من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته برئاسة النقيب بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ومدير مكتب الوزير شكيب خوري.





وأوضح القرار قائلا " على أن يعاد العمل بتعريفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال".





وقال نجار بحسب موقع " الأنباء" اللبناني "تم التوصل مع النقابات الى تعديل تعريفة أجور النقل لأسباب عديدة منها فترة الإقفال العام وتحديد عدد الركاب المسموح بها وإرتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار، كل هذه الأسباب أدت الى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي أثناء فترة الإقفال العام".





وأتم تصريحاته قائلا "النقل العام هو شريان الوطن ومن دونه تتقطع الأوصال وينقطع التكامل بين ابناء الوطن، لذلك يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشه".



