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العراق يدعو إلى تفعيل عضوية سوريا بالجامعة العربية ..فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:48 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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محمود محسن
تقدم فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، بخالص الشكر إلى وزير الخارجية سامح شكرى على المجهودات كبيرة أثناء رئاسته مجلس جامعة الدول العربية، كما قدم الشكر إلى الأمين العام للاستماع لوزراء خارجية العرب في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم.

وأضاف وزير الخارجية العراقي، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم، بفعاليات الدورات العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية، أن حكومة العراق حريصة على دعم الجهود والمبادرات الدولية لحل الصراع في ليبيا وسوريا واليمن لحل الخلافات والتناحرات التي نالت من تضامنا ووحدة كلمتنا.

وتابع وزير الخارجية العراقي، أنه لا بد من تفعيل عضوية الجمهورية العربية السورية لجامعة الدول العربية وأن تعود لممارسة دورها الفعال في حل القضايا.

وأشار إلى أننا نتقدم بالتهنئة لليمن على دور الحكومة الجديدة التي تقود اليمن للسلام والوئام.

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