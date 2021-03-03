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تنسيقية الأحزاب: التدريب عنصر أساسي في بناء قدرات المواطن.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:23 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
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محمود محسن
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، إقرارا منها بأن المواطن يمثل أحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن مشروع القانون الذي تقدمت به تنسيقية شباب الأحزاب ، يأتي نتيجة إيمانهم الكامل بقيمة الاستثمار في عقول شباب مصر وشخصياتهم ، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن التدريب يعد بمثابة العنصر الرئيسي والاساسي لبناء قدرات المواطن ، سواء العامل بالجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.

وأشر إسماعيل إلى أن  خريجي شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء وهو ماظهر من أدائهم من خلال عملهم كنواب محافظين وأماكن أخرى بالدولة.
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