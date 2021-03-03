مصطفى محمد يقود جالاتا سراي أمام فريق جيرالدو وبادجي في الدوري التركي

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة أنقرة جوجو، في الجولة 28 لبطولة الدوري التركي.





وجاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة اليوم، حيث يسعى لرفع رصيده من الأهداف للهدف 6 في بطولة الدوري التركي هذا الموسم.





وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب فريق أنقرة جوجو الذي يلعب لصفوفه الأنجولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجي.





ويحتل جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، فيما يحتل أنقرة جوجو المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد 20 نقطة.