إعلام القاهرة تنظم دورة الكتابة العلمية في الدراسات العليا.. تفاصيل

تنظم كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه.





وفى هذا التقرير ننشر اهم ما تتضمنه هذه الدورة:





- كيفية اختيار موضوع البحث

- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والاهداف - التساؤلات والفروض "

- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الاجرائية "

- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الاهداف والتساؤلات

- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع

- كيفية التوثيق العلمى للمراجع

- اخلاقيات الكتابة العلمية

- كيفية استخدام بنك المعرفة



