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تعليم

إعلام القاهرة تنظم دورة الكتابة العلمية في الدراسات العليا.. تفاصيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:42 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
تنظم كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه.

وفى هذا التقرير ننشر اهم ما تتضمنه هذه الدورة:

- كيفية اختيار موضوع البحث 
- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والاهداف - التساؤلات والفروض "
- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الاجرائية "
- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الاهداف والتساؤلات 
- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع 
- كيفية التوثيق العلمى للمراجع 
- اخلاقيات الكتابة العلمية 
- كيفية استخدام بنك المعرفة 

ونوهت الكلية ان اخر ميعاد للحجز ١٠ مارس الجارى ، بارسال البيانات على الايميل [email protected] .
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