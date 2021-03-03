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محافظات

«مصر الخير» تسلم صحة بني سويف مستلزمات طبية ووقائية بقيمة 120 ألف جنيه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:18 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف تسلم مديرية الصحة، حزمة جديدة من الدعم العيني مقدمة من مؤسسة "مصر الخير"، والتي شملت مستلزمات طبية وقائية ومطهرات بقيمة 120 ألف جنيه "كدعم عيني من المؤسسة"؛ لتعزيز المنظومة الصحية في مجابهة تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك في حضور كل من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،وحنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة بني سويف.

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ونقل بلال حبش، نائب المحافظ، شكر وتقدير المحافظ د. محمد هاني غنيم لمؤسسة "مصر الخير"، والدور الكبير الذي تقوم به في دعم العديد من المجالات التنموية والخدمية بالمحافظة لاسيما في قطاعات حيوية مثل "الصحة والصرف الصحي والتعليم ودعم المشروعات الصغيرة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، ودعم جهود المحافظة في مواجهة التحديات والأزمات، خاصة في مجال دعم خطة الدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا".

وأشار "حبش" إلى أن المحافظة تعمل  من خلال مجموعة من الإجراءات على تعظيم الاستفادة من جهود المجتمع المدني، وذلك من منطلق أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطط المحافظة في مختلف المجالات، من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة كإحدى  الركائز الأساسية في منظومة العمل وكافة الجهود الخدمية والتنموية. 

من جانبها، أوضحت حنان الدرباشى، أنه تم اليوم، الأربعاء، تسليم دفعة جديدة من المستلزمات الطبية لمديرية الصحة، والتي شملت 700 علية "ماسك طبيب"،و1000 واقي للوجه،و150 بدلة عزلة متعددة الاستخدام، و500 قطعة "جاون طبيب"، و50 لتر معقم أيدي "sterilium"، منوهة بأن المؤسسة دعمت المنظومة الصحية "منذ بداية أزمة فيروس كورونا" بــ 2 مليون جنيه، والتي تم توجيه معظمها لتوفير مستلزمات طبية ووقائية. 

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