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الصحة تكشف موعد تلقي لقاح كورونا للمسجِلين على الموقع الالكتروني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:30 م
تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة كان لها دور بارز وفعال سواء من الناحية العلاجية أو الناحية الوقائية الخاصة بانتشار فيروس كورونا من خلال تجهيز جميع المستشفيات وتوفير العلاج اللازم للمصابين.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي" : مصر وصل اليها حتي الآن اكثر من 500 الف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة لافتا أن هناك 8 ملايين جرعة سيتم دخولها مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضح علاء عيد ، إنه منذ فتح موقع تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا منذ فجر يوم الأحد حتي الآن قام 167 الف شخص بالتسجيل علي الموقع التابع لوزارة الصحة لتلقي لقاحات كورونا وسنبدأ التطعيم منذ الغد في جميع المحافظات .

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