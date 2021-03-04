رئيس حقوق النواب يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة إهانة الصعايدة

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأزمة التى حدثت خلال الفترة الماضية بشأن ما أثاره الإعلامى تامر أمين مما أغضب الكثير من طوائف الشعب المصرى ليس استخداما لادوات برلمانية فحسب ولكن كان لزاما على أن كونى رئيسا للجنة حقوق الإنسان فى مصر.





وأكد "رضوان" فى حواره لـ"صدى البلد" أنه كان هناك تواصل مع أجهزة الدولة التنفيذية والمسؤولة عن الهراء الصادر من هذا الإعلامى ومن ثم كان هناك تواصل مع المجلس الأعلى للإعلام و نقيب الإعلاميين ومالك القناة وتحركهم كان سريع جدا.

وعن الاعتذار الذى قدمه للصعايدة بعد الإهانة، أكد النائب أن الاعتذار يأتى اعتذارا معنويا وليس أدبيا فلا يمكن نقبل الاعتذار مهنى عن خطأ فادح بهذا الشكل، ولن نقبل العيب فى أبناء الشعب المصري بكامل طوائفه وانتماءاته والقبلية والتقسيمات المجتمعية لا أقبل هذا الاعتذار وهذا يستوجب العقاب وليس الاعتذار وذلك ماحدث فقد نال جزاءه وتغريمة بمبلغ مالى وتم إيقافه عن العمل.





بيان نقابة الإعلاميين

قالت النقابة في بيان أصدرته خلال الفترة الماضية " بعد انتهاء التحقيقات يوم السبت الموافق 20/2/2021 مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار، والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب، أولا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت ١- الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، ٢- الفقرة رقم 4 تأكيد دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، ٣- الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع».



وتابع: «وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة، وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر».



ماذا يعني إلغاء تصريح مزاولة المهنة ؟

وفقا للمادة 19 من قانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، تُحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.



وبناء على ذلك فإن مزاولة النشاط الإعلامي أو مباشرة تقديم البرامج تكون محظورة على تامر أمين طالما لا يتمتع بتصريح مزاولة المهنة من جانب نقابة الاعلاميين، وعليه فإن تامر أمين أصبح بقوة القانون خارج المجال الإعلامي وتسقط عنه صفة إعلامي أو مقدم برامج طوال مدة إلغاء التصريح.







