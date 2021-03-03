بعد تصدرها تريند.. أجمل إطلالات تكشف أناقة مها أبو عوف

تصدرت الفنانة مها أبو عوف؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.



وتتميز الفنانة مها ابو عوف؛ بجمالها الطبيعى ، حيث تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع مكياج عيون باللون الاسود الداكن واحمر الخدود وهو ما يجعل اطلالتها جريئة.



وتعتمد مها ابو عوف؛ على ارتداء الملابس الكلاسيك أو الكاجوال الأنيقة التى تتناسب مع قوامها الرشيق.



روت الفنانة مها أبو عوف، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، قصة بداية مشوارها مع التمثيل.









وقالت أبو عوف خلال حوارها:"إنها تحب اختيار أدوارها الفنية، ولا تفضل التكرار فيها، موضحة أن أول أدوارها التمثيلية كان فيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" بطولة الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة آثار الحكيم.







