أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2021 بالسوق المصري | صور

حازت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام كيا سبورتاج على شهرة كبيرة داخل السوق المصري، لاحتوائها على العديد من المواصفات، مثل مساحتها الداخلية العائلية، و انضمامها إلى فئة الـ SUV ، إلى جانب حزمة الكماليات الداخلية، ووسائل الأمن والسلامة، وتتواجد السيارة داخل السوق المحلي عبر عدة فئات مختلفة التجهيزات لموديل 2021.

تحتوي السيارة على عدة مواصفات تتعلق بأنظمة الامن و السلامة مثل، منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EDB، و مرايات جانبية كهربائية، و تجهيزات اخرى شملت، مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية، و مثبت سرعة.

كما يتوافر بالسيارة خاصية الثبات الالكتروني ESP، وأنظمة المساعدة على خوص المنحدرات و المرتفعات HAC و DBC، و نظام تعزيز الفرامل BAS، كما تحتوي على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT، و مقود حركة متعدد المهام، وخاصية تفعيل وايقاف المحرك دون مفتاح، و مكيف هواء، و فتحة سقف بانوراما.

وزودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و بهذه القدرات تتسارع كيا سبورتاج 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.1 ثانية، و يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر/100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة كيا سبورتاج موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LX 2021محرك 1600 سي سي بسعر 399.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LX CAM 2021محرك 1600 سي سي بسعر 409.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LX FO 2021محرك 1600 سي سي بسعر 444.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 LX محرك 1600 سي سي بسعر 454.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE+ 2021محرك 1600 سي سي بسعر 489.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل TOPLINE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 529.900 جنيه.