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سيارات

تبدأ من 63 ألف ريال .. مواصفات و أسعار كيا سيراتو 2021 بالسعودية.. صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:30 م
كيا سيراتو 2021
كيا سيراتو 2021
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صبري طلبه

تنطلق السيارة كيا سيراتو موديل 2021، داخل اراضي المملكة العربية السعودية عبر 4 فئات مختلفة من التجهيزات، و تعتبر هذه النسخة واحدة من اكثر الاصدارت شهرة لفئة السيدان المطروحة من قبل الصانع الكوري، و التي تضم حزمة من المواصفات الفنية و التقنية، و عوامل الأمن و السلامة.

وتستمد كيا سيراتو 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة تتراوح بين 128 و 204 حصان، و نسخة اخرى بمحرك 2000 سي سي، بقوة 152 حصان، و عزم دوران قدر بـ 192 نيوتن/متر، دعموا بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، وقدر طول العجلات بنسبة 2.700 مم، بينما تبلغ سعة خزان الوقود إلى 50 لترًا، و بماسحة تخزين خلفية تستعب لـ 502 لتر.

وتحتوي السيارة على حزمة متكاملة من وسائل الأمن و السلامة مثل، نظام الثبات الالكتروني ESP، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام صعود المنحدرات HAC، و برنامج التحذير من الاصطدام الخلفي RCCW، و نظام اختيار وضعية القيادة DMS، و برنامج Drive Wise الخاص بمساعدة قائد المركبة، نظام التحذير من النقاط العمياء BCW.

وتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و مرايات جانبية كهربائية، و تكييف هواء، و مقود حركة متعدد المهام، و زر تشغيل و ايقاف المحرك، و فتحة سقف كهربائية، كما تضم شاشة لعرض الوسائط المتعددة بقياس 8 بوصة، و لوحة عدادات مقاس 4.2 بوصة، و نظام ترفيهي و صوتي، و مصابيح LED LIGHT أمامية.

  

ويبلغ سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2021 داخل السوق السعودي :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل MPI BASE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 63.250 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل MPI TOP 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 68.200 ريال سعودي.      

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل  BASE HB 2021محرك 1600 سي سي بسعر 77.424 ريال سعودي.

الفئة الرابعة أوتوماتيك  موديل  MPI 2021محرك 2000 سي سي بسعر 85.250 ريال سعودي.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل TOP HB 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 90.734 ريال سعودي.
تبدأ من 63 ألف ريال .. مواصفات و أسعار كيا سيراتو 2021 بالسعودية.. صور
تبدأ من 63 ألف ريال .. مواصفات و أسعار كيا سيراتو 2021 بالسعودية.. صور
تبدأ من 63 ألف ريال .. مواصفات و أسعار كيا سيراتو 2021 بالسعودية.. صور
تبدأ من 63 ألف ريال .. مواصفات و أسعار كيا سيراتو 2021 بالسعودية.. صور
تبدأ من 63 ألف ريال .. مواصفات و أسعار كيا سيراتو 2021 بالسعودية.. صور
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