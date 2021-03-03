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رياضة

لا أخشى الأهلي.. مدرب فيتا كلوب: سنبذل قصارى جهدنا للفوز على بطل إفريقيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث فلوران ايبينجي، المدير الفني لنادي فيتا كلوب الكونغولي، عن مواجهة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وقال ايبينجي في تصريحاته لموقع "أفريكا توب سبورتس" عن مواجهتي الجولتين الثالث والرابعة: "أنا لا أخشى الأهلي، أنا أعلم أنهم الأقرب لتحقيق الفوز خارج وداخل الأرض، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا من جهد."


وفي سياق متصل، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.


جاءت الجلسة في حضور كيفين جونسون المدرب العام بالجهاز الفني، وذلك في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وحفَّزَ المدير الفني، اللاعب، ومنحه بعض التعليمات الفنية استعدادا للتحضير في المرحلة المقبلة.
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