لا أخشى الأهلي.. مدرب فيتا كلوب: سنبذل قصارى جهدنا للفوز على بطل إفريقيا

تحدث فلوران ايبينجي، المدير الفني لنادي فيتا كلوب الكونغولي، عن مواجهة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقال ايبينجي في تصريحاته لموقع "أفريكا توب سبورتس" عن مواجهتي الجولتين الثالث والرابعة: "أنا لا أخشى الأهلي، أنا أعلم أنهم الأقرب لتحقيق الفوز خارج وداخل الأرض، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا من جهد."
وفي سياق متصل، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.
جاءت الجلسة في حضور كيفين جونسون المدرب العام بالجهاز الفني، وذلك في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحفَّزَ المدير الفني، اللاعب، ومنحه بعض التعليمات الفنية استعدادا للتحضير في المرحلة المقبلة.