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رياضة

طرد مصطفى محمد من مباراة جلاتا سراي وأنقرة جوجو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:27 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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عمرو ابوبكر
تعرض مصطفى محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جلاتا سراي التركي، لطرد مباشر خلال المباراة التي يشارك خلالها أمام أنقرة جوج ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي. 

تأخر فريق جالاتا سراي بهدف دون رد أمام أنقرة جوجو بالشوط الأول، وذلك ضمن الجولة 28 لبطولة الدوري التركي.

وسجل إبراهيم أكداغ هدف أنقرة جوجو الوحيد بالشوط الأول قبل لحظات من نهايته من علامة جزاء.

وجاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة اليوم، حيث يسعى لرفع رصيده من الأهداف للهدف 6 في بطولة الدوري التركي هذا الموسم.

ويحتل جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، فيما يحتل أنقرة جوجو المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد 20 نقطة.

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