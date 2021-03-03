مصطفى محمد يتصدر تويتر بعد طرده في مباراة جالاتا سراي وأنقرة جوجو بالدوري التركي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #مصطفى_محمد بعد طرده في مباراة فريقه جالاتا سراي التركي أمام أنقرة جوجو ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي.





وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي " ‏مصطفى محمد اتطرد في الدقيقة 57 قدام أنقرة جوجو اللي فيه جيرالدو أساسي وبادچي على الدكة"، و" ‏الكوع ده مصطفي محمد وطارق حامد كانوا بيعملوه كل ماتش دوري عادي جدا ومبيتحسبش فاول والله العظيم ".





وعلق آخرون " ‏ طرد مصطفى محمد فى تعنت غريب من حكم اللقاء وكأنه نازل عشان يطرد مصطفى حتى تركيا فيها الكلام ده وطرد مباشر يعنى وقف مبارتين " و " ‏طرد مصطفى محمد فى مباراة فريقه مع انقرة جودجو الذى يلعب له بادجى وجيرالدو وفريقه خاسر بهدفين هارد لك مصطفى".





وحصل مصطفى محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جلاتا سراي التركي، على البطاقة الحمراء خلال المباراة التي يشارك خلالها أمام أنقرة جوجو ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي.





وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد ضربه لاعب أنقرة جوجو بالكوع.





ويتأخر فريق جالاتا سراي أمام أنقرة جوجو بهدفين نظيفين، وذلك ضمن الجولة 28 لبطولة الدوري التركي.





وسجل إبراهيم أكداغ هدف أنقرة جوجو الوحيد بالشوط الأول قبل لحظات من نهايته من علامة جزاء.





ويلعب لأنقرة جوجو الأنجولي جيرالدو الذي انضم للفريق بعد رحيله عن النادي الأهلي، والسنغالي أليو بادجي المعار من المارد الأحمر.





وجاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة اليوم، حيث يسعى لرفع رصيده من الأهداف للهدف 6 في بطولة الدوري التركي هذا الموسم.





ويحتل جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، فيما يحتل أنقرة جوجو المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد 20 نقطة.