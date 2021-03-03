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الجامعة العربية تفجر مفاجأة عن موقف قطر في التجديد لـ أبو الغيط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:37 م
أحمد ابو الغيط
أحمد ابو الغيط
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البهى عمرو
قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية العرب جددوا ولاية أحمد ابو الغيط كأمين عام لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن كل ما نشر عن الجامعة العربية و أبو الغيط فى عدد من وسائل الإعلام غير صحيح.

ولفت إلى أن قطر قامت بإبلاغ مصر أنها مؤيدة لـ قرار التجديد لـ أحمد أبو الغيط كأمين لجامعة الدول العربية.

وكشف أن هذا القرار لم يكن اليوم ولكن من أيام ماضية. 

وأوضح أن هناك بعض الناس تتحدث عن أن مصر تحصل على رئاسة الجامعة، و كل دولة تنظر لمصالحها.

وأشار إلى أن أبو الغيط قام باشياء كثيرة خلال الفترة الأخيرة، و الجميع أيد قرار إعادة ترشيح أبو الغيط لمدة 5 سنوات قادمة.

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