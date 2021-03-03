130 عاما من البهجة.. جوهرة تاج حدائق الحيوان في أفريقيا تحتفل بعيد ميلادها

"جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا" هكذا يطلق على حديقة الحيوانات بالجيزة ، ومازالت جوانب حديقة الحيوان الأثرية مليئة بالقصص التي رويت وستروى؛ لتثبت أن الحديقة ليست مجرد طبيعة برية فقط ، إنما هي كائن حي عابر للأزمنة، لا يتأثر بالزمن بقدر ما يؤثر فيه، ويحافظ على وجوده وكيانه .











وتحتفل حديقة الحيوانات اليوم ، بذكري مرور 130 عامًا على افتتاحها، وهى التي بدأ إنشاؤها عام 1871، بأمر من الخديوي إسماعيل، وخصصت وقتها في عرض الأزهار والنباتات المستوردة النادرة .









المساحة الأساسية للحديقة كانت 50 فدانًا، ثم فى عام 1938 تمت إضافة جزء جديد لتزيد مساحة حديقة الحيوان إلى 80 فدانًا، وهي تعد مزارًا أساسيًا يجذب الأسر المصرية، لمشاهدة الحيوانات والتجول في المساحات الشاسعة.









ويوجد بها ما يقرب من ٦ آلاف حيوان من ١٧٥ نوعًا من بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية ،كما تضم الحديقة جداول مائية وكهوفًا بشلالات مائية وجسورا خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تحتوي على متحف تم بناؤه في عام ١٩٠٦، يتضمن مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو ٣ ملايين زائر سنويًا.









١٨٧١ تم البدء في إنشاء حديقة حيوان الجيزة ، وفي ١٨٦٧ تم بناء الجبلاية الملكية وجبلاية القلعة ، أما فى عام ١٨٦٩ فتم بناء جبلاية الشمعدان ، ١٨٩٦ افتتاح بيت الدب، وفى عام ١٩٠١ افتتح بيت الفيل وبيت السباع ، عام ١٩١٠ أصبحت حديقة حيوان الجيزة تحت سلطة وزارة الزراعة.









وتم إغلاق الحديقة على مدار تاريخها ٣ مرات ؛ الأولى في عام ١٩٩٨، والثانية في فبراير عام ٢٠٠٦، خوفًا على الحيوانات والطيور من الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، لكن أعيد افتتاحها في ٢٤ أبريل من العام نفسه ، كذلك تم إغلاقها لمدة 6 شهور فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا .









